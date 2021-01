Cinghiali: crollano abbattimenti a Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 22 gennaio 2021, 13:42

Restyling completo per lo Showroom di BCM, la storica ditta di Illuminotecnica della famiglia Benedetti a Camaiore nella zona industriale di Capezzano Pianore

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:00

Jam Academy mette a disposizione dieci borse di studio da 500 euro per i corsi di Bachelor of Arts. Si tratta di un'opportunità per gli studenti e le studentesse dei corsi di livello universitario

giovedì, 21 gennaio 2021, 13:39

Grande successo per la piattaforma telematica messa a punto da Baby Doctor: in soli due mesi, dall'inizio di novembre alla fine dell'anno, lo studio pediatrico della dottoressa Alessia Bertocchini ha fatto registrare ben 65 visite a distanza, evitando così ai piccoli pazienti e ai loro familiari di doversi spostare da...

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:25

Il commento del presidente Anva Leonetto Pierotti e del responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord Daniele Benvenuti, dopo l’incontro avuto a Palazzo Orsetti con l’assessore Chiara Martini ed i dirigenti del Suap

mercoledì, 20 gennaio 2021, 20:44

Si terranno domenica 24 gennaio le elezioni per il rinnovo del c onsiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, per il triennio 2020-2023

mercoledì, 20 gennaio 2021, 15:43

Nei negozi e nei supermercati si potrà acquistare tranquillamente, anche dopo le 18.00, vino ed altre bevande alcoliche mentre nelle enoteche non sarà possibile farlo. Penalizzate una sessantina di attività in provincia di Lucca