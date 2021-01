Economia e lavoro



Dieci borse di studio per i corsi Bachelor of Arts di Jam Academy

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:00

Jam Academy mette a disposizione dieci borse di studio da 500 euro per i corsi di Bachelor of Arts. Si tratta di un'opportunità per gli studenti e le studentesse dei corsi di livello universitario a indirizzo Performance o Production, spendibili per l'iscrizione al prossimo anno accademico, 2021-2022.

All'indirizzo https://www.centromusicajam.it/borse-di-studio-2021-2022-corsi-bachelor si trovano tutte le informazioni. Le candidature per l'accesso al primo anno dei corsi sono aperte in questi giorni. Il Bachelor of Art in Production forma persone in grado di essere un Tecnico del Suono / Producer con una conoscenza approfondita della strumentazione tecnica di studio e della teoria musicale, in grado di dare una forma sonora appropriata e professionale ad un progetto artistico proprio o commissionato. Il Bachelor of Art in Performance offre ai suoi studenti le competenze e l'esperienza necessarie per diventare un musicista professionista, sia da palcoscenico che da studio. Entrambi i percorsi hanno durata triennale.

Per informazioni: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .