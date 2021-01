Economia e lavoro



Dopo lo stop per la zona rossa, riparte questo fine settimana il "sabato dell'ambiente" del Consorzio

venerdì, 29 gennaio 2021, 11:40

Torna, in completa sicurezza, l’impegno dei volontari per la tutela del territorio e dell'ambiente: le associazioni, che collaborano col Consorzio 1 Toscana Nord al progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” contribuiscono alla lotta alla plastica in mare che inizia dai fiumi.

Sabato prossimo (30 gennaio) è di nuovo “il sabato dell’ambiente”, l'appuntamento mensile dedicato alla cura dei nostri corsi d'acqua. Per tutta la giornata, i volontari, in completa sicurezza, all’aria aperta,

distanziati e muniti di mascherine e guanti, saranno impegnati nel monitoraggio e nel presidio dei corsi d'acqua adottati e in molti casi anche nella loro pulizia dai rifiuti abbandonati.

“Prendersi cura del nostro territorio è il modo più semplice e immediato che abbiamo a disposizione, per contribuire a costruire un ambiente più sostenibile e accogliente: e l’emergenza che stiamo vivendo ci conferma, drammaticamente, quanto sia necessario e urgente questo impegno – sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –. Dopo un periodo di stop obbligatorio, dovuto al prolungarsi della zona rossa, siamo pronti a ripartire con le associazioni convenzionate con l’Ente consortile che svolgono, sui corsi d’acqua adottati da ogni realtà, la pulizia partecipata del proprio rio dai rifiuti e dalla plastica. Il ringraziamento va quindi a questo popolo di volontari, che dimostrano il loro amore per l’ambiente. E alle aziende dei rifiuti e alle amministrazioni comunali che collaborano attivamente con noi per la riuscita del progetto.”.

Di seguito, il dettaglio delle iniziative sul territorio. Per informazioni, o per collaborare, si può inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it o telefonare allo 0583/98241.

Lucchesia.

Donatori di Lunata, ritrovo ore 15,00 in via Vecchia Pesciatina, Lunata; il Bucaneve e Uniti per l'Oltre Serchio ritrovo ore 9,00 sul Viadotto autostradale, accanto al distributore di carburanti in via di

Poggio, Santa Maria a Colle; Donatori Fratres di Paganico, ritrovo ore 9,30 presso la chiesa di Paganico; Atletico Gragnano, ritrovo ore 9,30 presso il bar le Follie, Gragnano; I Fanucci, ritrovo ore 9,00 in via del Fanuccio, San Pietro a Vico; Donatori di San Ginese/Colognora, ritrovo ore 9,00 presso il campo sportivo, San Ginese; Gva Vorno, ritrovo ore 8,30 presso via del Folle Manzi, 1, Vorno; Il Faro, ritrovo ore 15,00 presso la Chiesa di Parezzana; Percorso in Fattoria, ritrovo ore 9,30 presso la Fattoria Urbana del Fiume Serchio, in via del Callarone, Nave; Insieme per Maggiano, ritrovo ore 13,30 presso la Chiesa di Maggiano; Anpana, ritrovo ore 9,30 davanti alle Poste del Ponte del Giglio; WWF Lucca, ritrovo ore 9,00 in via Corte Cesarini, Montuolo; Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese, ritrovo ore 9,30 presso la scuola media di Lammari; Natura di Mezzo, ritrovo ore 9,30 in via Pietro Mascagni, Altopascio; Radio Club Valpac, ritrovo ore 10,00 presso Foro Boario; VAB Lucca, ritrovo alle ore 8,30 presso la sede dell’associazione in via Sant’Andrea, Capannori; Croce Verde di Lucca, ritrovo alle ore 9,00 presso il ponte di Monte San Quirico; Croce Verde di Ponte a Moriano, ritrovo alle ore 9,00 in via Luigi Vecchiacchi 17, Ponte a Moriano.