Il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca è il miglior liceo artistico musicale della Toscana e del centro-sud

martedì, 19 gennaio 2021, 17:10

Le rivendicazioni di bar e ristoranti per ripartire in sicurezza sono arrivate sul tavolo del governo. I sindacati delle due principali associazioni di categoria del commercio hanno incontrato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ed il viceministro Alessia Morani

martedì, 19 gennaio 2021, 14:42

A illustrare gli interventi di politica industriale il presidente Giulio Grossi, Gabriele Chelini della sezione nautica, il vicepresidente Daniele Matteini, la coordinatrice del gruppo turismo della sezione servizi e terziario Sabrina Gilardi, e Francesco Mariani vicepresidente Confindustria Prato

lunedì, 18 gennaio 2021, 16:44

Lo stanziamento complessivo è di 500 mila euro. La procedura è on-line sul sito: www.fondazionecarilucca.it Scadenza: 26 febbraio e riapertura a settembre 2021

lunedì, 18 gennaio 2021, 16:32

E' quello che accade all'organico Covid (personale assunto in più dal Ministero per far fronte alla pandemia nell'organizzazione scolastica) che, a livello provinciale, è costituito da più di 600 persone tra docenti e personale Ata

lunedì, 18 gennaio 2021, 15:30

Si aspettavano di poter riaprire oggi, invece dovranno attendere ancora fino al 15 febbraio: grande delusione per gli impianti sciistici della Garfagnana, che hanno visto allontanarsi di un mese la data della tanto agognata riapertura

lunedì, 18 gennaio 2021, 15:29

La segreteria del sindacato: "In tanti non sono potuti andare a lavoro a causa del maltempo soprattutto in Garfagnana e Mediavalle"