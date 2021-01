L'appello della Croce Rossa di Lucca: "A San Valentino regalate un albero". C'è tempo fino al 5 febbraio

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 25 gennaio 2021, 17:13

Scade il 31 gennaio il termine ultimo per rinnovare il servizio gratuito di ritiro aggiuntivo dei pannolini e pannoloni da parte di Sistema Ambiente

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:17

Il sorriso è l'arma più potente che abbiamo. Se poi a mostrarlo è un bambino, allora vale doppio. Ed è proprio questo il senso che sta alla base dell'iniziativa #GiocattoliInMovimento

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:12

E se i social media ci aiutassero a cogliere le prime avvisaglie di un'epidemia imminente battendo sul tempo la sua diffusione o, perlomeno, aiutandoci a contrastarla?

lunedì, 25 gennaio 2021, 11:36

Dopo diversi rinvii dovuti ai provvedimenti anti Covid-19 dell’ultima frazione del 2020, si sono finalmente tenute, domenica 24 gennaio, le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca

domenica, 24 gennaio 2021, 22:15

Varcata la soglia dei primi sette giorni di protesta, dunque, possiamo affermare come non siano mancati imprevisti e criticità, ma questo non ha fermato nessuno degli aderenti all'iniziativa, anzi. Ha spinto ognuno di loro a credere ancora di più in un progetto che ha tutta l'aria di volersi espandere fino...

sabato, 23 gennaio 2021, 16:56

Allerta meteo, il Consorzio a lavoro dalla notte per il monitoraggio dei corsi d’acqua: “Il reticolo idraulico sta reggendo all’onda d’urto della pioggia”