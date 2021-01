Lucca e Puccini protagonisti sulla rete televisiva olandese SkyHigh TV

Altri articoli in Economia e lavoro

sabato, 2 gennaio 2020, 09:56

Il corso BLS-D online si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 e sarà tenuto dal dottor Maurizio Cecchini, cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara e dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'associazione Cecchini Cuore ONLUS

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:01

Primo e sei gennaio: il porta a porta viene svolto regolarmente dagli operatori di Sistema Ambiente. Così come saranno svuotati i Garby e le isole interrate in centro storico a Lucca. Resta invece sospeso fino al 3 gennaio 2021 il ritiro del verde

mercoledì, 30 dicembre 2020, 17:12

La Regione Toscana ha previsto un bonus anche gli operatori del commercio su area pubblica più colpiti dalla crisi da coronavirus, ovvero fieristi e ambulanti dei mercati turistici, che operano in particolare nei centri storici e operatori degli spettacoli viaggianti

mercoledì, 30 dicembre 2020, 16:54

Con la fine del mese di dicembre 2020 va in pensione Guglielmo Menchetti, 68 anni, dal mese di febbraio 2018 direttore del dipartimento della Medicina generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest

mercoledì, 30 dicembre 2020, 13:45

Cambiano le disposizioni per i trasferimenti nei comuni limitrofi alla propria residenza. In una nuova ordinanza della Regione viene infatti stabilito che ci si può spostare solo nei giorni in cui la Toscana è zona arancione. Niente spostamenti, invece, nei giorni in zona rossa

mercoledì, 30 dicembre 2020, 12:40

E' nato alla vigilia dell'esplosione della pandemia che ha reso complicate molte attività di ricerca sul campo e di divulgazione, ma in un anno di operatività si è già affermato a livello nazionale come punto di riferimento per gli studi che riguardano il ruolo del terzo settore per la ripartenza...