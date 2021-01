Otto novità e quattro conferme tra i soci della fondazione Carilucca: da Galeotti a Lattanzi, da Genovesi a Sereni

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 29 gennaio 2021, 15:47

Con l'ordinanza 1505 del 25 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dal personale sanitario turnista dà diritto alla retribuzione del lavoro straordinario, o in alternativa al riposo compensativo, oltreché all'indennità di turno e all'indennità...

venerdì, 29 gennaio 2021, 11:40

Torna, in completa sicurezza, l’impegno dei volontari per la tutela del territorio e dell'ambiente: le associazioni, che collaborano col Consorzio 1 Toscana Nord al progetto “Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo” contribuiscono alla lotta alla plastica in mare che inizia dai fiumi

venerdì, 29 gennaio 2021, 11:11

Continua l’attività di formazione pensata per i ragazzi volontari del servizio civile impegnati all’interno dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nel mese di gennaio, grazie alla collaborazione del personale delle Centrali Operative 118, sono stato organizzati i cosiddetti corsi BLSD (Basic Life Support – Defibrillation).

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:13

Cerimonia di insediamento, mercoledì 27 gennaio, per il nuovo consiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, dopo le elezioni di domenica scorsa che hanno visto il rinnovo dell’organo direttivo per il triennio 2021-2024

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:42

Rientro in aula in sicurezza: quasi 70 mila mascherine donate dalla Körber sono state distribuite dalla Protezione Civile provinciale agli studenti delle scuole superiori

giovedì, 28 gennaio 2021, 12:40

Apprendistato duale: lunedì 1 febbraio l'incontro conclusivo del percorso messo in atto dal polo PTP Fortuna attraverso il progetto NEOS insieme a soggetti del territorio