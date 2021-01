Economia e lavoro



Ritiro aggiuntivo gratuito di pannolini e pannoloni: c'è tempo fino al 31 gennaio per rinnovare il servizio

lunedì, 25 gennaio 2021, 17:13

Scade il 31 gennaio il termine ultimo per rinnovare il servizio gratuito di ritiro aggiuntivo dei pannolini e pannoloni da parte di Sistema Ambiente. Ogni anno, infatti, le utenze che già usufruiscono di questo servizio devono confermare la necessità del ritiro aggiuntivo inviando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio, all'indirizzo mail infoa@sistemaambientelucca.it.

Il modulo si trova a questo link: https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/.

Il servizio, infatti, sarà automaticamente sospeso se la richiesta di rinnovo non dovesse arrivare in tempo.

Le utenze che invece devono attivare il servizio per la prima volta possono farlo in qualsiasi momento dell'anno, utilizzando lo stesso modulo e la stessa procedura. Analogamente, per interrompere il servizio è sufficiente inviare il documento con la disdetta, scaricabile qui: https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/.

Le utenze che hanno fatto richiesta del ritiro aggiuntivo potranno conferire pannolini e pannoloni due volte a settimana: nel giorno dedicato al ritiro del RUR – non riciclabile e nel giorno indicato da una P con asterisco sull'eco-calendario della propria zona. I rifiuti dovranno essere esposti, con la dicitura "RSU autorizzato", all'interno del bidoncino grigio, in un contenitore proprio dell'utenza o a fianco del mastello.

Sistema Ambiente e il Comune di Lucca, inoltre, hanno previsto un rimborso per le famiglie che decidono di utilizzare i pannolini lavabili. La riduzione in bolletta sarà pari al costo sostenuto per l'acquisto dei pannolini, di valore non superiore a 100 euro per ciascun bambino e per ogni anno fino al terzo anno di età. Per ricevere tale sconto è sufficiente inviare le ricevute di acquisto (scontrini o fatture), insieme ai propri dati anagrafici, a quelli del bambino e all'indirizzo di residenza, alla mail tariffarifiuti@sistemaambientelucca.it.

Per eventuali, ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook: Sistema Ambiente Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.