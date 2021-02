A Ramòn Cotarelo Crego un riconoscimento della Fondazione Banca del Monte di Lucca per la donazione delle 3 opere dedicate a Lucca e alla Cattedrale per i 950 anni

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 22 febbraio 2021, 15:26

Massimiliano Giambastiani, responsabile centro storico Lucca di Confesercenti Toscana Nord, ha raccolto i disagi di tanti colleghi del centro dopo questa modifica del regolamento di Metro per il rilascio dei permessi

lunedì, 22 febbraio 2021, 14:58

Fantozzi-Veneri (Fdi): "Il Piano europeo è una follia. Minaccia il settore agroalimentare". I consiglieri di Fratelli d'Italia annunciano una mozione alla Giunta toscana portando la questione in Consiglio regionale

lunedì, 22 febbraio 2021, 09:34

La Croce Verde P.A. Lucca vede e rilancia: dopo la sospensione dell’ultimo anno, dovuta alla pandemia di Covid-19, finalmente riparte dal 23 febbraio l’ambulatorio di fisioterapia gratuito, destinato alle persone meno abbienti bisognose di terapie riabilitative

domenica, 21 febbraio 2021, 15:59

In questi giorni alla scuola media di Mutigliano è emersa una situazione che potrebbe portare a disguidi e disagi nei confronti delle famiglie: vi sono state le dimissioni in toto degli incarichi aggiuntivi da parte di tutto il personale docente si legge in una lettera scritta da un gruppo di...

sabato, 20 febbraio 2021, 12:48

E’ il presidente Anva Toscana Nord Leonetto Pierotti ad accendere i riflettori sui mercati lucchesi in ottica ripresa una volta, ci auguriamo, aver messo sotto controllo il virus. Ci sono infatti questioni che si apriranno una volta provveduto al rinnovo delle concessioni

venerdì, 19 febbraio 2021, 17:26

La giunta stamani ha dato il via libera al piano triennale delle opere pubbliche. 3 milioni di euro richiesti al Governo per le strade collinari. Previste risorse importanti anche per lo sport e l'edilizia cimiteriale