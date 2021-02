Economia e lavoro



Antonello Fambrini e il suo Black Taxi Lucca contro il Covid

giovedì, 4 febbraio 2021, 10:18

di chiara grassini

Si chiama Antonello Fambrini, è titolare di Black Taxi Lucca e da un anno e mezzo ha creato una piattaforma online dove poter prenotare una corsa o un transfert in aeroporto.

Blacktaxilucca.com - questo il nome del sito web - è il primo servizio privato a Lucca rivolto a imprenditori, alberghi, hotel, professionisti, turisti e agenzie che organizzano eventi. Ma anche a coloro che non usano la propria auto.

Antonello, o meglio Lello, così ribattezzato da alcuni inglesi, ha ottenuto la licenza Ncc nel giugno 2019. Come funziona esattamente la prenotazione? Basta compilare un modulo, scegliere la data, il punto di partenza e di arrivo. Segue un link che indica al cliente il tipo di veicolo e il prezzo.

Tra le opzioni il sito mette a disposizione un'auto standard, una di lusso o un pulmino con un numero massimo di otto persone. Lo step successivo è decidere se pagare online o direttamente sul posto.

Purtroppo da quando è scoppiata la pandemia i trasferimenti in aeroporto sono stati disdetti e il turismo è fermo.

"C'è stato un calo notevole e le prenotazione sono calate del 70 per cento" ha detto il titolare alla Gazzetta di Lucca.

Nonostante tutto Antonio non si è scoraggiato e ha cercato delle soluzioni alternative per poter continuare il proprio mestiere. Ha iniziato a fare delle ricerche su Internet sperando di trovare un sistema di sanificazione delle vetture e dei van che possa in qualche modo distruggere virus e batteri. E così è stato.

All'interno dell'abitacolo ha montato un pannello divisore in plexigass, installato un sanificatore con l'aggiunta di gel per le mani e un kit che comprende guanti e mascherine (se richiesti dal cliente). Prima di adottare questo metodo, il titolare di Black Taxi Lucca spruzzava un altro prodotto sanificante dopo ogni corsa, ma che richiedeva maggiore tempo. Il conducente ha voluto puntare molto sulla sicurezza dei viaggiatori in modo che si sentano più tranquilli e a loro agio durante il tragitto.