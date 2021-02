Economia e lavoro



Capannori, lavori sul viale Europa, FdI chiede aiuti per le attività commerciali

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:52

L'esenzione totale dei tributi comunali e provinciali per l'attività commerciali e lo stanziamento di un fondo comunale per indennizzi certi e adeguati: sono i due ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia in consiglio comunale.

Il motivo è chiaro: i lavori su viale Europa predisposti da Acque Spa per la realizzazione della condotta fognaria. "Ci saranno molte attività commerciali colpite che subiranno grossi disagi, oltre a quelli già causati dalla pandemia - incalza FdI - Il viale è un'importante arteria per tutta la provincia di Lucca e l'attuazione dell'attuale senso unico durerà mesi. Ci auguriamo dunque che il sindaco, nonché presidente di Provincia, si dimostri sensibile alle nostre richieste e che si impegni nel dare certezze alle attività del nostro territorio".