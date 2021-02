Economia e lavoro



Da Tuinà all'Acquacalda epilazione laser adatta anche agli uomini

mercoledì, 24 febbraio 2021, 22:51

di chiara bernardini

Non solo per le donne. Al fine di annientare ogni tipo di stereotipo lastricato nel fatto che i centri estetici siano esclusivamente un luogo femminile, Rita Ricci (nella foto) e l'intraprendente staff dell'estetica Tuina a Lucca lancia l'idea di un'epilazione laser adatta anche agli uomini.

"Vogliamo far capire che recarsi nei nostri centri non sia una cosa di cui vergognarsi, anzi, potrebbe essere un'incredibile scoperta - spiega Rita - Offriamo moltissimi servizi per la clientela maschile. Nel caso specifico del laser, quello utilizzato in negozio è di ultimissima generazione, adatto a ogni fototipo e in ogni stagione".

Addio ai peli superflui in pochissime sedute quindi e soprattutto su qualsiasi persona.

"Molti uomini si sentono a disagio di ammettere di andare dall'estetista, noi vogliamo che questo non capiti più - continua la titolare - La cura di sé, indipendentemente dal sesso, è fondamentale per l'autostima e il benessere personale. Utilizziamo l'Epildem Diode Laser, indolore, rapido e efficace, moltissime donne sono soddisfatte del risultato e allora ci siamo chiesti perché non incentivare questo trattamento anche sugli uomini che spesso lamentano di avere troppi peli indesiderati".

Non è raro che per ovviare al problema molti utilizzino in maniera impropria rasoi e lamette, aumentando così la ricrescita. Rita Ricci si espone proprio per chiarire questo dettaglio: "Affidarsi a strumenti non professionali spesso e volentieri incrementa il problema che stiamo cercando di risolvere e non accorgendocene continuiamo imperterriti a commettere l'errore - prosegue - Affidarsi a un professionista non significa perdere di virilità, anzi. Per questo motivo abbiamo promosso pacchetti di dieci sedute, per dimostrare come in poco tempo si possa dire addio anche ai peli più difficili".

L'intero staff del centro estetico Tuina lavora costantemente per soddisfare i bisogni di ogni persone affinché questa possa essere felice al termine del trattamento. Competenza, gentilezza ed empatia sono le parole d'ordine di Rita che quotidianamente accoglie i clienti con un incredibile sorriso e voglia di lavorare.

Foto Ciprian Gheorghita