Ennebi Computers Srl, soluzioni all’avanguardia dal 1999

lunedì, 15 febbraio 2021, 10:35

di giulia del chiaro

Computer, smartphone, sim low cost, accessori per pc e gaming. Insomma, all’Ennebi Computers tutto quello che è tecnologia c’è, ma c’è anche molto di più. I tre negozi, infatti, (San Concordio, Lunata e Fornaci di Barga) oltre ad un ricco assortimento di prodotti nuovi, usati e rigenerati, negli anni si sono specializzati dal punto di vista tecnico garantendo un’assistenza a 360 gradi che, oltre alle riparazioni in negozio o a domicilio, prevede anche una serie di soluzioni per la prevenzione e il controllo tecnologico delle aziende clienti.

Una storia, quella di Ennebi, lunga oltre vent’anni. Due decenni in cui l’azienda è cresciuta di pari passo con i rapidi sviluppi tecnologici degli ultimi tempi e, proprio sull’onda di questi cambiamenti, ha saputo radicarsi con decisione sul territorio divenendo un punto di riferimento affidabile e professionale, sia per gli acquisti che per l’assistenza. “La nostra attività – spiega Andrea Nuti, socio fondatore – è incentrata sulla crescita continua. Siamo nati come un negozio di vendita e riparazione, ma non ci siamo mai fermati. Anche oggi, nonostante i grandi traguardi raggiunti, come l’apertura di altre due sedi e l’ampliamento dei nostri servizi, guardiamo sempre oltre e pensiamo a possibili nuove aperture”. È solo dello scorso autunno, infatti, il lancio del nuovo brand a cui seguirà un sito con un look completamente nuovo che andrà online nelle prossime settimane (intanto maggiori dettagli come orari, indirizzi ecc. sono disponibili nella landing page a questo indirizzo: https://www.ennebi.it/#informazioni).

I focus su cui si incentra il lavoro quotidiano nei tre punti vendita sono molti: si possono acquistare computers e smartphone nuovi, usati o rigenerati, accessori per lo smartworking (come mouse o tastiere ergonomiche) e oggetti e computer per gli appassionati di gaming. In negozio, inoltre, è possibile attivare le principali sim low cost (come Ho., Kena e Rabona) o stipulare contratti per la rete di casa (come Eolo, Linkem, Fastweb e Sky). Il punto di forza dell’azienda è l’attenzione dedicata al cliente che viene guidato nella scelta dello strumento più adatto alle sue esigenze. Un punto di forza che, oltre ad emergere nella parte vendita e riparazioni, riguarda anche gli altri settori più recenti: le soluzioni per il business e il noleggio operativo.

Le soluzioni per il business sono rivolte ad aziende o liberi professionisti che necessitano di operazioni sui sistemi e di alti livelli di protezione dei propri dispositivi (antivirus, firewall). È possibile, inoltre, stipulare contratti di assistenza che prevedono un controllo a tutto tondo sia sul posto, in caso di emergenze, che da remoto e un check periodico per tenere alti i livelli di protezione e prevenire problematiche di ogni tipo.

L’area di operatività per le aziende prevede anche la possibilità del noleggio operativo sia di pc che di stampanti (della durata di 24, 36 o 48 mesi) grazie al quale le aziende affittuarie potranno godere di notevoli vantaggi sia in termini fiscali che di aggiornamento tecnologico.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare direttamente in negozio (0583.587813 per San Concordio, 0583.935946 per Lunata e 0583.708221 per Fornaci di Barga), scrivere su WhatsApp al numero 393.9312014 oppure seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook “Ennebi Computers Srl”.

