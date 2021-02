Economia e lavoro



Firmato il contratto integrativo aziendale alla Celli Nonwovens di Porcari

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:30

I dipendenti della Celli Nonwovens di Porcari hanno approvato all'unanimità (con due astensioni) l'ipotesi di accordo siglata dalla Rsu e dalla Fiom Cgil con la direzione aziendale.



A darne notizia la segreteria della Fiom Cgil di Lucca: "Si tratta di un importante contratto, considerato anche il momento particolare che sta vivendo il Paese, che da risposte concrete alle aspettative e alle esigenze dei lavoratori. Che consolida e migliora un impianto contrattuale già notevolmente significativo".

"Sul piano economico - afferma - rafforza una importante struttura di premio di risultato che, per ognuno dei prossimi quattro anni, potrà arrivare a 5.500 euro e incrementa il già esistente premio feriale che progressivamente, in questa vigenza contrattuale, sarà trasformato in 14esima mensilità. Il costo mensa a carico dei lavoratori sarà ulteriormente ridotto: 1 € a pasto. Sono stati ottenuti miglioramenti sulle questioni legate alla salute e alla sicurezza, adeguandole alla attuale situazione legata alla pandemia. Migliorati anche alcuni aspetti, normativi ed economici, relativi al trattamento dei lavori in trasferta".

"Un grazie sincero alla Rsu ed a tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto" conclude.