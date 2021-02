Economia e lavoro



#IoFestival, la protesta gentile arriva a Sanremo: "Fuori dall'Ariston per recuperare la nostra dignità"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:40

di chiara bernardini

I fiori di Sanremo, quest'anno, dovranno fare spazio a un palcoscenico del tutto straordinario. Appena fuori dal teatro Ariston verrà allestito "Il festival dell'apertura italiana". In concomitanza con i sei giorni della rassegna musicale le associazioni Afi, Movimento imprese, #IoApro e Coemm-Clemm saranno in piazza Colombo dalle 17 alle 21 per lanciare un messaggio di protesta pacifica attraverso l'arte e la musica: "Dal 2 al 6 marzo isseremo un palcoscenico in uno spazio autorizzato in cui ci alterneremo noi rappresentanti con altri artisti, musicisti e personalità dello spettacolo - spiegano - Con lo spirito che abbiamo sempre avuto, quindi rispettando ogni regola, ci uniremo per recuperare la nostra libertà, il nostro lavoro e la nostra dignità. Un evento a 360 gradi per abbracciare tutte le categorie con un messaggio di protesta pacifica".

