Medici di famiglia, in provincia di Lucca e Pisa salutano Menesini, Gherarducci, Marinelli, Marchetti e Braccini

mercoledì, 17 febbraio 2021, 13:40

Sarà presentata venerdì 19 febbraio alle 16, con un incontro online, la nuova SMART School dedicata alla formazione di giovani innovatori dell’economia del presente, un vero e proprio laboratorio di sviluppo di impresa

martedì, 16 febbraio 2021, 22:50

Alcune settimane fa Michele Serafini, titolare della concessionaria Toyota Lucar di Guamo, ha concesso in comodato d’uso a Gli Orti di via Elisa una Toyota Yaris Hybrid per effettuare le consegne dei pasti a domicilio

martedì, 16 febbraio 2021, 22:45

Era stata convocata per eleggere il nuovo presidente, una sorta di colpo di mano per forzare la scelta del sostituto di Oriano Landucci, ma, alla fine, tutto è stato rinviato alla scadenza naturale del mandato: colpa (o merito) della Gazzetta?

martedì, 16 febbraio 2021, 14:44

Un 4° trimestre in chiaroscuro, quello della produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato rilevata dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord: a seconda dei settori, si manifesta tutta la gamma delle possibilità, da un sensibile miglioramento rispetto ai nove mesi precedenti alla stasi fino anche a situazioni di maggiore...

martedì, 16 febbraio 2021, 14:33

Come già fatto nei mesi scorsi per le strutture ospedaliere di Barga e Castelnuovo Garfagnana, gli studenti dell’Istituto alberghiero Fratelli Pieroni di Barga hanno consegnato oggi (16 febbraio) ad alcuni reparti del “San Luca” i biscotti prodotti e confezionati all’interno della scuola come donazione agli operatori sanitari impegnati da mesi...

martedì, 16 febbraio 2021, 14:33

Dal 4 gennaio 2021 è possibile presentare le domande per ottenere finanziamenti dalla Regione Toscana per le micro e le piccole imprese e i professionisti, caratterizzati da giovani, donne o destinatari di ammortizzatori sociali, che siano già costituite da non più di due anni, o che apriranno nuove attività entro...