Economia e lavoro



Photolux, un'estate di fotografia a Villa Bottini

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:49

di chiara grassini

Photolux Festival è pronto a ripartire con tante iniziative in programma dal 28 maggio a fine agosto. Il 2020 è stato un anno difficile per organizzare mostre fotografiche ma nonostante tutto la biennale internazionale è riuscita a portare avanti le attività.

Innanzitutto una mostra di Paolo Berzone chiusa al pubblico, poi la raccolta di 6000 euro destinati alla protezione civile e i 500 volumi acquisiti per aiutare i fotografi e gli editori in difficoltà. Nella sede di Photolux e su appuntamento, si possono consultare oltre 2350 volumi "particolari"La mostra di novembre "Racconti della pandemi" - questo il titolo - è una raccolta fotografica acquisita dall'archivio fotografico lucchese ( AFL) e gli scatti sono ad opera di cittadini e professionisti.

"Industria del tabacco" "Guerra: libri di fotografia" sono le altre iniziative di questo 2021 oltre alle già citate precedentemente..Photolux ha voluto anticipare i temi e i contenuti del 2022, ovvero l'amore visto a 360 gradi, l'Eros e il tema della famiglia. Come ha spiegato Chiara Ruberti, coordinatrice del festival, in greco antico si usavano otto termini diversi per descrivere il concetto di amore.

Oggi si usa una parola sola accompagnata spesso da una serie di neologismi. Tra le novità del 2022 uno spazio per una grande mostra collettiva dedicataalla famiglia. Si parla di 20 esposizioni, per l'esattezza. Non solo: sarà una "nuova geografia dei sentimenti" che, attraverso ricerche approfondite coinvolgerà autori nazionali e internazionali.

Enrico Stefanelli, direttore artistico della biennale, ha speigato che vuole coinvolgere i giovani e farli subentrare gradualmente nella direzione artistica. Sono tre e ognuno ha un percorso diverso e proviene da città differenti.In primis Chiara Ruberti che collabora dal 2014, Enrica Cerbaiano dal 2016 e collaboratrice del festival di Cortona e Francesco Corombelli..

Sono intervenuti il presidente della fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini ( che da sempre sostiene Photolux),il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti e il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti. Enrico Stefanelli ha ringraziato Massimo Marsili per quanto riguarda il progetto "The lands of Giacomo Puccini" e Oriano Landucci, presidente della fondazione Banca del Monte di Lucca.