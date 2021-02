Economia e lavoro



Prosegue il progetto "Ri-partire"

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:31

Prosegue il progetto del laboratorio Ri-partire: organizzato dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Daniele Bianucci, assieme alle facilitatrici dell'associazione Lucca Creative Hub, come percorso di partecipazione per ripensare una città a misura di giovani.

Domani (sabato 13 febbraio), online su piattaforma zoom, è in programma il secondo appuntamento: ad introdurre il dibattito sarà Davide Agazzi, giovane project manager, che racconterà la sua esperienza per la costruzione di nuovi spazi e di dinamiche di aggregazione, prima al fianco del sindaco Beppe Sala a Milano e adesso in Puglia.

Per ottenere il link per partecipare, basta inviare una mail a luccacreativehub@gmail.com.

"Col progetto "Ri-partire" intendiamo chiamare a raccolta i giovani lucchesi, per uscire dalla crisi e dal lock-down con nuove idee, grazie proprio al protagonismo giovanile - spiega Daniele Bianucci - Durante i nostri laboratori partecipati condividiamo sogni, bisogni, opportunità, strategie e progetti in un percorso di co-progettazione: non soltanto per immaginare, ma soprattutto per gettare le basi per costruire questo futuro. Siamo convinti, infatti, che i momenti di crisi rappresentino sempre opportunità preziose per ripensare il proprio presente e costruire un futuro migliore di quello attuale. La priorità, quindi, non è solo l'urgenza di gettarsi la crisi alle spalle; è semmai la necessità che questa crisi non vada sprecata, ma si trasformi in opportunità di cambiamento e di ri-partenza, su basi nuove, più solide, più giuste, puntando proprio sul protagonismo giovanile".