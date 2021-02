Economia e lavoro



Rita Ricci del centro estetico Tuina: "È necessario che le persone non si scordino di volersi bene"

domenica, 7 febbraio 2021, 10:56

di chiara bernardini

Sono passati quasi 365 giorni dall'attimo in cui il virus ha stravolto le vite di ognuno. Un anno lastricato da quarantene, lockdown e momenti di incertezza. Mesi in cui mantenere sempre alta la positività sembrava - e sembra - un gesto eroico. Per farlo, è necessario ricordare a noi stessi quanto siamo importanti. Ad aiutarci in questo ci pensa Rita Ricci, titolare del centro estetico di Lucca Tuina.

Insieme al suo staff accoglie i clienti col sorriso nonostante tutte le difficoltà subite, regalando loro un'ora o più di gioia e spensieratezza.

"Non perdere la speranza": in queste parole il suo motto di vita che, oggi, è più forte che mai. "Abbiamo tutti affrontato un anno impegnativo, ma adesso siamo qui con una grande voglia di ripartire e il desiderio di non fermarci più - spiega Rita - È necessario che le persone non si scordino di volersi bene e noi siamo qui per ricordarglielo".

Esatto, perché varcando la porta del centro ci si potrà lasciare andare a un completo benessere, mentale e fisico. In questi mesi troppo spesso è stato detto come questo settore non fosse essenziale. Le misure messe in atto dai professionisti di Tuina dimostrano il contrario: distanziamento, gel, guanti, mascherine e plexiglas fanno da sfondo a quello che è tutt'altro che un luogo pericoloso e non fondamentale. Prendersi cura di sé è il primo passo per essere felici: "Non lasciarsi andare e trovare del tempo per curare il proprio corpo ha dirette conseguenze sullo stato mentale - continua Ricci - Offriamo trattamenti di ogni genere, dall'estetica ai massaggi, fino ad arrivare al solarium che tra l'altro è un propulsore di vitamina D e serotonina, elementi essenziali al nostro corpo".

Al bando, poi, gli stereotipi: l'estetista non è un posto per sole donne. Nel centro di Rita ci sono moltissimi uomini che quotidianamente si lasciano trasportare dalla magia dei suoi trattamenti e che, soddisfatti, ritornano.

"In questo periodo sono attive diverse promozioni, abbiamo creato dei pacchetti per il laser, ad esempio, proprio al fine di invogliare le persone a ricominciare a prendersi cura del proprio corpo - conclude la titolare - In ogni caso, se oggi sono qui a lavorare con il sorriso e piena di speranze è grazie a tutte le persone che mi sono accanto. Ho la fortuna di essere circondata da un magnifico staff e non potrei andarne più fiera".

