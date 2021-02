Economia e lavoro



Sistema Ambiente si aggiudica tre bandi per far crescere il servizio di raccolta rifiuti

giovedì, 25 febbraio 2021, 15:50

Garby in centro storico e in periferia e divisione del vetro dalla plastica nella raccolta differenziata: Sistema Ambiente si aggiudica tre bandi per migliorare ancora il servizio di raccolta "porta a porta" e per garantire qualità, decoro e crescita ambientale nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti.

Complessivamente, infatti, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nel comune di Lucca si è aggiudicata un finanziamento di poco più di 1,5 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di oltre 3 milioni, e cioè l'investimento destinato a quella che a buon titolo è stata definita come la "rivoluzione" dei Garby e della raccolta "porta a porta". Un progetto che, come ricorda la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, ingegner Caterina Susini, "si è sviluppato attraverso la realizzazione di 50 isole ecologiche fuori terra ad accesso controllato per il centro storico e altre 120 isole ecologiche fuori terra per i condomini, i cosiddetti Garby. Un progetto fortemente orientato a un cambiamento radicale del sistema di gestione dei rifiuti, con l'inserimento, quale ulteriore elemento di incentivazione alla raccolta differenziata, della raccolta separata del vetro dal multimateriale leggero - imballaggi in plastica e imballaggi metallici - sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche".

Nel dettaglio, la "rivoluzione" del sistema di raccolta dei rifiuti nella città di Lucca si è tradotta con l'acquisto delle isole ecologiche per cinque tipologie di rifiuti, dei contenitori carrellati e dei cassoni per l'organico e il vetro, nonché con l'adeguamento delle isole ecologiche interrate.

Per l'intero progetto, Sistema Ambiente ha ottenuto un finanziamento di circa 1,4 milioni di euro dall'Ambito territoriale ottimale (ATO) Costa Toscana, al quale si sono aggiunti quasi 128mila euro per la raccolta separata del vetro, attraverso il bando emanato da Ancitel Energia e Ambiente Spa. e dal Consorzio Recupero Vetro. L'obiettivo di quest'ultima parte progettuale è l'implementazione della raccolta disgiunta degli imballaggi in vetro e di quelli di "plasticalattine", al fine di migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e diminuire i costi di selezione. Altri 20 mila euro, su un investimento complessivo di 50 mila, sono stati infine assegnati dal Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) per l'intensa attività di informazione svolta dall'azienda di igiene urbana nei confronti dell'utenza.