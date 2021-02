Economia e lavoro



Unione Artigiani Italiani e Confintesa: nasce l'ente bilaterale En.Bi.U.C.

giovedì, 18 febbraio 2021, 10:11

L’En.Bi.U.C. è il frutto di un accordo tra la UAI Unione Artigiani Italiani e delle PMI e CONFINTESA, inteso allo sviluppo di una serie di CCNL innovativi ed in grado di assecondare le esigenze di rilancio del Paese nel post Covid 19.

Lo scopo dell’ En.Bi.U.C. nato da questo accordo è quello di proporre uno strumento efficace, capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro svolgendo tutte le funzioni e le attività previste dai vigente CCNL.

Fondamentale sarà nella fase post pandemia avere degli strumenti che vanno dal welfare, alla formazione passando per l’apprendistato a tutte le politiche attive del lavoro, in grado di creare occupazione, nel pieno rispetto della dignità dei lavoratori e sostenendo in modo efficace le imprese.

Alla guida del nuovo Ente sarà per il primo mandato Francesco Michele Abballe della Unione Artigiani Italiani, affiancato da Claudia Ratti della Confintesa nella veste di vice Presidente.

Il lavoro che le due Organizzazioni Sindacali stanno portando avanti in questi anni le ha viste protagoniste sia in termini di crescita sull’intero Territorio Nazionale, che in termini di rappresentatività nei vari tavoli Istituzionali.

Grande apprezzamento è stato espresso dai vertici Nazionali della Confederazione UAI per il progetto intrapreso “ Conosco Abballe da oltre un ventennio - queste le parole di Giuseppe Zannetti Dirigente Generale della UAI – e apprezzo le grandi doti che lo hanno sempre contraddistinto nel suo operato e sono convinto che saprà dare grande impulso all’Ente e sarà sicuramente di supporto al Tessuto delle Imprese Artigiane e delle Micro Imprese che stanno soffrendo a dismisura per la profonda crisi in cui versiamo”

La squadra che andrà ad operare nel primo mandato è certamente di grande competenza e comprovate capacità, lo dimostra che Confintesa abbia inserito Claudia Ratti, Segretario Generale della Funzione Pubblica con una comprovata esperienza in tema di trattative Sindacali nei tavoli Nazionali.

Non potevano che non mancare le parole di apprezzamento del Segretario Generale di Confitesa Francesco Prudenzano che sottolinea "crediamo che solo la piena sinergia tra tutti i protagonisti nel mondo del lavoro, Sindacati e Imprese, può creare innovazione e nuove opportunità di sviluppo e di miglioramento partendo dalla valorizzazione delle persone per un serio rilancio delle imprese e della società, ed è in questa direzione che quotidianamente improntiamo tutte le nostre azioni"