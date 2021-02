Economia e lavoro



VerdeMura va ad aprile 2022, si punta su Murabilia

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:41

Lucca Crea, in accordo con il Comune di Lucca, annuncia che, stante il perdurare delle condizioni di emergenza sanitarianazionale e comunitaria, VerdeMura non potrà svolgersi a maggio come previsto, ma sarà riprogrammata al 1, 2 e 3 aprile 2022.

“Abbiamo atteso con speranza – spiegano la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi e l'assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti - ma a questo punto dell'anno è chiaro ormai che non è più possibile rimandare oltre la decisione, per il rispetto dovuto ai partner ed espositori, che necessitano di tempi adeguati per la programmazione, alla città che ospita la manifestazione e agli stessi tempi organizzativi necessari a realizzare un evento all’altezza delle passate edizioni”.

Gli organizzatori hanno operato un'attenta valutazione delle reali possibilità di poter tenere VerdeMura, anche con il già annunciato spostamento a maggio. Purtroppo il perdurare delle condizioni di incertezza e, anzi, un peggioramento generale a livello nazionale e comunitario, li obbliga per il rispetto delle normative attuali e per motivi di sicurezza, di espositori, pubblico e operatori, ad annunciare il rinvio al prossimo anno. A spingere in questo senso anche una concreta analisi di fattibilità economica, operata sia per l'organizzazione che per le potenziali vendite che gli operatori potrebbero non realizzare con un pubblico contingentato o con mobilità limitata.

Lucca Crea e Comune di Lucca ritengono che questa sia la scelta più giusta ed equilibrata, tenendo conto delle varie necessità di partner, organizzatori ed espositori, per i quali sarebbe impensabile sviluppare nell’incertezza le varie programmazioni logistiche ed economiche necessarie per la partecipazione alla manifestazione..

Adesso l'impegno è quello convogliare tutte le forze organizzative nella realizzazione dell'appuntamento di Murabilia, previsto dal 3 al 5 settembre 2021 sulle Mura urbane. Lucca, contando che vaccini, precauzioni e andamento stagionale, consentiranno lo svolgimento della manifestazione, sarà pronta ad accogliere la grande comunità degli appassionati del gardening e della cultura botanica, per un’edizione memorabile.