8 Marzo, Rosella Baroni: “Donne in prima linea contro la pandemia. Lanciamo un messaggio di speranza”

Altri articoli in Economia e lavoro

lunedì, 8 marzo 2021, 13:22

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale – n. 15, del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza

lunedì, 8 marzo 2021, 13:10

8 marzo - Indagine CNA: “Anche le imprese in rosa hanno subito un duro contraccolpo dalla crisi”. Quasi una su due rischia il ridimensionamento o la chiusura. Ma la voglia di reagire è forte

domenica, 7 marzo 2021, 22:41

La Birindelli Auto dopo il successo del progetto “4 MINI per 4 Ristoranti” ha indetto il seguente bando, rivolto a supportare non solo i ristoratori colpiti dalle restrizioni in vigore, ma aperto anche ad altre categorie

sabato, 6 marzo 2021, 22:36

La Croce Verde P.A. Lucca apre, anzi spalanca le porte della sua sede alla cittadinanza: tra marzo e aprile, infatti, saranno addirittura tre, i corsi gratuiti per gli aspiranti volontari del settore sanitario, di Protezione Civile e per il settore sociale, con iscrizioni aperte ai maggiori di 16 anni

venerdì, 5 marzo 2021, 14:41

Ecco la replica della società Coima Sgr di Milano alle dichiarazioni di Lazzarini (Salviamo la Manifattura) emerse nei giorni scorsi

venerdì, 5 marzo 2021, 14:41

"Quando mi hanno comunicato che il consiglio ha scelto me ho provato un senso di emozione perché fare il presidente significa essere in prima persona. Sono consapevole delle responsabilità e dell'importanza del servizio che sono chiamato a svolgere"