Birindelli Auto si fa in quattro per te!

domenica, 7 marzo 2021, 22:41

La Birindelli Auto dopo il successo del progetto “4 MINI per 4 Ristoranti” ha indetto il seguente bando, rivolto a supportare non solo i ristoratori colpiti dalle restrizioni in vigore, ma aperto anche ad altre categorie.

Se sei proprietario di un Ristorante/Bar/Pasticceria che svolge il servizio di consegna a domicilio su Empoli, Prato, Arezzo, Lucca, MonsummanoTerme e dintorni, oppure se sei un Libero Professionista dinamico, o un appassionato di Social, questo progetto fa per te: Birindelli Auto ti da infatti l’opportunità di usare in comodato d’uso gratuito per 20 giorni una BMW ed usarla per svolgere le tue attività e promuovere il tuo Business con il suo aiuto! Se sei interessato a collaborare compila il form https://bit.ly/3bZbqz4 .

Anche questa iniziativa è nata per creare sinergie sui territori di competenza delle Concessionarie Birindelli, e dare un segnale di supporto in questo periodo non facile. Se desideri iniziare una collaborazione affrettati ad inviare la tua candidatura, il Team Birindelli ti ricontatterà appena possibile. www.birindelli.com