Economia e lavoro



Che Pasqua sarebbe senza Pinelli?

domenica, 28 marzo 2021, 22:08

di giulia del chiaro

Sposare la tradizione rimanendo sempre aggiornati e al passo con i tempi è la ricetta “segreta” della Pasticceria Pinelli che, negli anni, ha fatto di questa tendenza la sua filosofia finendo col diventare un simbolo cittadino e sinonimo di gusto e artigianalità. Una vocazione ben visibile tutto l’anno sui banchi delle due sedi di via Beccheria e di Lunata, ma che emerge con più forza proprio in occasione delle festività, tra prodotti colorati e fantasiosi e confezioni eleganti e raffinate.

È proprio in questo periodo dell’anno che i due negozi si colorano e si riempiono di tutta la vivacità della Pasqua tra colombe, uova tradizionali e fantasiose e torte speciali pensate proprio per il pranzo pasquale.

Oltre alle colombe, disponibili nella versione classica, al cioccolato, al pistacchio e, su richiesta, a lievitazione naturale, un’attenzione particolare viene rivolta alla produzione delle uova (al cioccolato al latte, fondente o bianco). Ogni anno Angelo Orsi, il pasticcere che cura le creazioni cioccolatiere, lavora a qualcosa di nuovo per stupire i palati più golosi e produrre creazioni particolari e vivaci. Esempi di questa creatività sono le uova variopinte, traforate e marmorizzate, un vero piacere per la vista ed il palato. A queste si aggiungono le campane di cioccolato che, come le uova, contengono un regalo all’interno e possono essere l’ideale per un piccolo pensiero. Alle creazioni tipiche, inoltre, si aggiungono i dessert: le torte per il pranzo pasquale a forma di colomba o di nido sono una tradizione dell’attività che il pubblico ha dimostrato di apprezzare da anni.

Le golosità, poi, passano anche dal salato. Pinelli, infatti, ha pensato anche al pranzo: per il giorno di Pasqua, e non solo, è possibile ordinare salatini di sfoglia, stuzzichini, pizzette, tartine e torte salate da utilizzare come aperitivo o antipasto.

“Rispetto alla Pasqua dello scorso anno – racconta la figlia del titolare, Helen Cordoni – stiamo notando molto più movimento: le persone hanno ritrovato la voglia di festeggiare, di stare insieme e di regalare un pensiero. Siamo molto felici e ringraziamo ogni cliente che in questo anno ci ha dimostrato il suo affetto venendoci a trovare, ordinando per l’asporto o richiedendo consegne a domicilio. Dalla riapertura il 4 maggio – prosegue – non abbiamo mai chiuso. È stata dura, ma i clienti hanno apprezzato il nostro impegno e il nostro voler essere sempre disponibili. La loro vicinanza ci ripaga di ogni sforzo”.

Le due sedi anche in zona rossa resteranno aperte, esclusivamente per l’asporto e le consegne a domicilio, dal martedì alla domenica, dalle 7 alle 19. È possibile richiedere le consegne a domicilio chiamando il numero 0583.496119 per Lucca e 0583. 391466 per Lunata.La pasticceria è presente sui social, costantemente aggiornati con i prodotti offerti e le ultime novità: Facebook (@pasticceriapinelli) e Instagram (pasticceria.pinelli).

Foto Ciprian Gheorghita