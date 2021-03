Economia e lavoro



Comprare azioni Amazon: la sicurezza del guadagno

venerdì, 26 marzo 2021, 17:30

Amazon è ormai il più noto ed affermato marketplace mondiale: la sua fama è nota, non c’è italiano o europeo che, una volta al mese, non compri almeno un oggetto sul portale, la stessa cosa vale per gli altri Stati del mondo.E’ questo il motivo per cui le azioni Amazon si sono affermate. Ad oggi comprare e tradare con azioni Amazon è per chi lo sa fare bene una vera e propria certezza: il guadagno sugli interessi è davvero certo.

Amazon è presente in Borsa dalla fine degli anni 90 o meglio si tratta di una realtà quotata per la prima volta alla Borsa di New York nel 1997 con presso l’indice NASDAQ a seguire poi è stata inserita nell’indice del NYSE che vede in campo i principali titoli tecnologici.

Amazon: ecco perchè conviene comprare azioni

Dal 2020 le azioni del colosso dell’ecommerce sono in crescita, i motivi sono dovuti anche ed in particolare a tutto ciò che è stato movimentato dallo spazio digitale. Amazon si è dimostrata un'azienda solida, capace di reggere una crisi mondiale e con ottime reazioni. Basta pensare, infatti che in tutto il mondo sono stati assunti centinaia di migliaia di lavoratori. Negli ultimi 12 mesi, le azioni Amazon sono aumentate del 62% ecco perchè si può ben pensare di guadagnare, si tratta di titoli fortemente rialzisti che, spesso, anche comprare diventa difficile.

Quando si vuole investire in azioni diventa fondamentale osservare le aziende: abbiamo davanti una realtà tra le più forti del mondo. Non vi sono dubbi in merito. Siamo dinnanzi ad una realtà solida in continua evoluzione, una certezza.

Secondo esperti analisti del mercato nel 2021 il marketplace dovrebbe evolversi ancora di più e dunque il valore azionario potrebbe essere in crescita, da tenere conto c’è anche il fatto che in questo anno il mondo tech ha un’ottima tendenza. Questo potrebbe significare che da qui alla fine dell’anno si potrebbe vedere un ulteriore aumento del prezzo azioni ma anche un ipotetico ritracciamento entro il 2022.

Comprare azioni Amazon: come fare

Acquistare e vendere azioni Amazon è una certezza, infatti nonostante possa sembrare particolare tra gli asset smaterializzati, virtuali, questi del marketplace più famoso del mondo sono una certezza. Per avere introiti di un certo livello bisogna saperci fare ed amare il rischio. Innanzitutto è necessario sapere che per il noto e-commerce bisogna mettere in campo un pò di liquidità infatti ogni azione costa non meno di 3.000 dollari. Bisogna avere una certa lungimiranza perché è necessario lasciare i fondi fermi qualche anno o è necessario optare per strategie alternative. In ogni caso si tratta delle pochissime azioni presenti sul mercato di tipo rialzista. Ciò significa che prima si entra meglio è. Il trend è in costante salita ormai da ben oltre 13 mesi ed i valori delle azioni lo dimostrano. Ad oggi è difficilissimo riuscire ad avere uno slot di azioni del colosso internazionale dell’e-commerce proprio per i suoi costi, questo accade un spesso con tutti gli altri investimenti legati ai colossi del web. Per quanto concerne Amazon poi sta accadendo qualcosa di strano: da tempo gli investitori acquistano e vendono azioni Amazon come se si trattasse di avere a che fare con un bene rifugio tipo l’oro e questo ovviamente rende più complicato l’agire del piccolo investitore.

Investire in azioni

Durante il 2020 la maggior parte degli italiani ha risparmiato, tanto, molto. Le spese nonostante tutto sono state inferiori ed i conti correnti sono belli carichi, questo almeno per quanto riguarda il ceto medio ed i lavoratori dipendenti. Molti dunque han voglia di far fruttare in modo serio e sensato i loro risparmi. Agevolati moltissimo dalla rete tantissimi sono coloro che osservano di buon occhio l'opportunità di guadagnare con la crescita della società di Jeff Bezos ed è possibile che anche quest'anno molte azioni Amazon entrino nei portfoli italiani.

