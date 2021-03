Economia e lavoro



Da Endro e Moira Luchi della pasticcieria Sottopoggio la tradizione pasquale sposa la genuinità

domenica, 28 marzo 2021, 22:19

di giulia del chiaro

Genuinità, freschezza e tradizione. Sono queste le qualità che dagli anni ’90 fanno della pasticceria Sottopoggio un punto di riferimento per la città e una tappa fissa per i più golosi. Tutte caratteristiche che confluiscono nelle delizie pasquali, belle da vedere e buone da assaporare.

Se c’è una cosa che sa bene ogni goloso è che l’esperienza e la conoscenza della tradizione sono gli ingredienti fondamentali di ogni piatto e preparazione dolciaria. È proprio questo che rende le colombe e le uova pasquali della pasticceria dei prodotti conosciuti e apprezzati a livello locale: “uno dei nostri pasticceri – spiega la figlia del titolare, Moira Luchi – arriva dalla storica scuola Salza di Pisa e ha un’esperienza trentennale nel settore pasticciero. Negli anni, in particolare, si è specializzato nella produzione della colomba, affinandone la ricetta e arricchendola con alcuni ingredienti segreti, tanto da farla diventare un dolce particolarmente apprezzato dai clienti abituali e non solo”. Si va dalle colombe tradizionali, con mandorle e scorza di arancia candita, a quelle pensate per coloro che non amano la frutta candita, come quella ricca di gocce di cioccolato bianco e ricoperta da una glassa di cioccolato all’esterno. Oltre a le colombe, poi, per i più piccoli – e non solo! – ci sono le uova artigianali che possono contenere gioielli fatti a mano, altri gadget, oppure possono essere personalizzati inserendo, per esempio, oggetti forniti dal cliente stesso.

Sia le colombe che le uova sono prodotti di pasticceria privi di conservanti e, per questo, vengono preparati a ridosso della festa in modo tale da offrirli alla clientela il più freschi possibile. Un piacere per il palato, ma anche per la vista: ogni anno, infatti, per rendere la Pasqua ancora più bella e colorata, i titolari si inventano qualcosa di nuovo studiando gli incarti, le decorazioni dei prodotti e le sorprese all’interno.

In una fase delicata come quella attuale, tra zone arancioni, rosse e DPCM vari, il Sottopoggio ha scelto di aderire all’iniziativa del comune di Capannori, “Pasqua a casa tua”, grazie alla quale le attività aderenti possono usufruire di un servizio di consegne a domicilio da parte di un’associazione di volontariato: “una bella iniziativa – sottolinea – che dimostra quanto il comune sia attento alle necessità del territorio permettendo a molte attività eno-gastronomiche di raggiungere tutti i propri clienti, anche quelli che non possono sportarsi”. Per richiedere le consegne a domicilio è possibile chiamare uno di questi numeri: 0583.94169, 338.1447080 oppure 392.2944802. Inoltre, per evitare assembramenti o il crearsi di code, i clienti possono chiamare e fare la propria prenotazione per poi passare a ritirare l’ordine in negozio all’orario stabilito.

Se la Pasqua è dei golosi, non è possibile scordarsi anche degli amanti del salato: la pasticceria ha pensato anche a loro prevedendo un vasto assortimento di stuzzichini, tartine, voulevant e altri piccoli pezzi salati per l’antipasto o l’aperitivo pasquale. Anche per questi prodotti è possibile richiedere la consegna o prenotare per il ritiro.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della pasticceria (http://www.pasticceriasottopoggio.it/) oppure seguire la pagina Facebook “Pasticceria Sottopoggio”.

Foto Ciprian Gheorghita