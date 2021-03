Economia e lavoro



Dalla fondazione CRL i contributi per progetti e attività culturali in provincia

sabato, 27 marzo 2021, 16:02

Ammontano a circa 827 mila euro le risorse che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha destinato a enti e associazioni non profit della provincia di Lucca per sostenere la realizzazione di progetti e attività culturali.

È questo, in poche parole, l'esito del Bando "Progetti ed Attività culturali 2021", attraverso il quale la Fondazione ha deciso di sostenere le realtà culturali della territorio; quelle, che, indipendentemente dalla loro importanza, riescono a dare continuità alle più significative tradizioni del territorio e, nel contempo, promuoverne le specificità culturali in maniera capillare e talvolta innovativa.

Contributi dedicati ad attività diffuse su tutte le aree della provincia che vanno ad integrare le risorse per i grandi eventi già stanziate dalla Fondazione tramite un apposito bando che ha già visto arrivare a enti e associazioni non profit risorse per oltre 1,7 milioni di euro.

Col Bando "Progetti ed Attività culturali 2021", vengono dunque sostenute oltre 80 realtà tra enti pubblici e associazioni culturali, dalla Versilia alla Piana fino ai comuni della Garfagnana.

Si tratta dunque di risorse importanti in un periodo particolarmente delicato per il mondo della cultura, che arrivano come una boccata d'ossigeno e come stimolo a resistere in attesa di tempi sicuramente migliori.

L'elenco completo delle assegnazioni è consultabile sul sito della Fondazione CRL www.fondazionecarilucca.it al link: https://www.fondazionecarilucca.it/bandi/bando-contributo-deliberato/7378