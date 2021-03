Economia e lavoro



Famiglie in difficoltà: nasce un fondo permanente di sostegno

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:56

L’emergenza che stiamo vivendo ormai da un anno ha messo in difficoltà tanti nuclei familiari, penalizzati dalla perdita di lavoro o da una riduzione consistente del reddito. Parte da questa constatazione la decisione delle associazioni Il Sorriso di Stefano e Sinergest For di dare continuità al progetto ideato lo scorso Natale per aiutare le famiglie in situazioni difficili. Nasce così “Un sorriso in famiglia”, un fondo permanente di sostegno che ogni mese fornirà aiuto contribuendo al pagamento di bollette, affitti e spese alimentari.

Al centro del progetto ci sono quei nuclei che non sono già seguiti dalla rete assistenziale tessuta dai Comuni, dalla Caritas ecc. e che proprio per questo – magari anche per periodi transitori – hanno bisogno di un sostegno per superare le difficoltà. L’incontro per conoscere le famiglie che necessitano di un aiuto è fissato ogni terzo mercoledì del mese presso la sala parrocchiale di Lammari.

Per informazioni e donazioni è possibile consultare la pagina internet:

https://www.ilsorrisodistefano.it/donations/un-sorriso-in-famiglia/

“Lo scorso Natale abbiamo toccato con mano l’importanza di aiutare concretamente tante famiglie che da sole non ce la fanno – spiegano Raffaele Antonetti presidente de Il Sorriso di Stefano eMarco Vannucchi presidente di Sinergest For -. Da qui la decisione di creare questo fondo che dovrà essere alimentato giorno dopo giorno, mese dopo mese, attraverso l’impegno e la generosità di tutti. Cercheremo poi di organizzare iniziative speciali, proprio per alimentare le donazioni”.

Lo scorso Natale fu prezioso il sostegno di molte aziende lucchesi che decisero di donare i propri prodotti. L’obiettivo è quello di riuscirci anche stavolta. La prima adesione c’è già stata ed è quella del pastificio lucchese Livera che ogni mese regalerà 50 kg di pasta.

Tutte le informazioni e i dettagli dell’iniziativa sono consultabili sui canali online delle due associazioni.

www.ilsorrisodistefano.come e www.facebook.com/ilsorrisodistefano

www.sinergestfor.it e www.facebook.com/sinergestfor