“L'evasione fiscale sottrae il futuro ai giovani”

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 17 marzo 2021, 16:47

Cittadini impegnati per il territorio. È successo anche lunedì scorso, quando, alcuni abitanti di Mammoli, Mastiano e Aquilea, guidati da Pier Luigi Mechetti, ex dipendente di Sistema Ambiente, hanno ripulito un tratto del rio Mulernino, in via Massa e Nazzalla (Mammoli)

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:07

È dedicato alle “Comunità educanti” e resterà aperto fino al 30 aprile il nuovo bando promosso dalla Cooperativa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sostenuto dalle Fondazioni di origine bancaria italiane, tra cui anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

mercoledì, 17 marzo 2021, 10:10

Valentina Cesaretti, della Cna commercio su aree pubbliche, si fa portavoce della categoria per esprimere tutta la preoccupazione per la situazione emergenziale in cui si trova

mercoledì, 17 marzo 2021, 09:49

Quando si desidera mantenere i risparmi in una valuta particolare, la scelta di una valuta rispetto all'altra spesso dipende da quanto sono correlati. Non ha senso mettere i tuoi risparmi in un'altra valuta se è probabile che si muovano in modo simile alla valuta in cui si trovano attualmente

martedì, 16 marzo 2021, 11:23

Sono in tutto 128 le persone che, grazie al bando 'Nuove Assunzioni' messo a punto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e finanziato per 1,1 milioni nell’ambito di una più ampia operazione denominata “Lavoro + Bene comune”

martedì, 16 marzo 2021, 11:06

L’azienda ottiene il massimo punteggio dall’organizzazione internazionale no-profit Carbon Disclosure Project