Recovery Plan, un'occasione da non perdere per lo sviluppo delle filiere della carta

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:09

La premiazione virtuale stamattina in diretta streaming. Per il quarto anno consecutivo la gelateria De'Coltelli di Pisa e Lucca ottiene il massimo riconoscimento da parte della celebre guida del Gambero Rosso "Gelaterie d'Italia"

mercoledì, 24 marzo 2021, 12:08

La forte azione di lobby realizzata da Confindustria nei confronti del Governo ha portato un risultato importante: quello del superamento della logica dei codici Ateco per l'individuazione delle imprese da sostenere a seguito dei danni ricevuti dalla pandemia

martedì, 23 marzo 2021, 19:16

Le carte prepagate sono da diversi anni uno degli strumenti di pagamento più utilizzati, non solo per gli acquisti online ma anche per le transazioni all'interno dei negozi fisici

martedì, 23 marzo 2021, 13:15

Nell’ultimo decreto sostegni è stata introdotta una agevolazione per il pagamento del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, per le quali è stato concesso una sconto del 30 per cento sulla tariffa prevista con scadenza di...

martedì, 23 marzo 2021, 12:58

Nell’ultimo decreto sostegni è stata introdotta una agevolazione per il pagamento del canone Rai per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, per le quali è stato concesso una sconto del 30 per cento sulla tariffa prevista con scadenza di...

martedì, 23 marzo 2021, 12:55

Il nuovo bus di Byd è in prova. Pesa 13 tonnellate, lungo 8.7 metri per una capienza di 50 persone. In arrivo 7.7 milioni di euro destinati a un impianto elettrico. Stamani il mezzo circola a porte chiuse e all'interno viaggiano taniche d'acqua per simulare il carico