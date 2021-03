Soroptimist, successo per l'incontro su lavoro e donna

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 9 marzo 2021, 11:12

I risultati del progetto europeo TRIPLO (TRasporti e collegamenti Innovativi tra Porti e piattaforme Logistiche) di cui è capofila la provincia di Lucca, affiancata da altri soggetti partner, potranno essere utilizzati dalla Regione Toscana quale riferimento essenziale per progetti di intervento sulla riduzione dell'inquinamento acustico e di mitigazione ambientale

lunedì, 8 marzo 2021, 14:47

Slitta al 30 giugno il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali 2021 Siae per la musica d’ambiente. Slittamento che non vale però per le attività di vendita di alimentari (sia piccola che grande distribuzione) per i quali il termine è il 30 aprile

lunedì, 8 marzo 2021, 13:22

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale – n. 15, del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza

lunedì, 8 marzo 2021, 13:10

8 marzo - Indagine CNA: “Anche le imprese in rosa hanno subito un duro contraccolpo dalla crisi”. Quasi una su due rischia il ridimensionamento o la chiusura. Ma la voglia di reagire è forte

lunedì, 8 marzo 2021, 09:16

“Durante l’emergenza Covid il 98 per cento di chi ha perso il lavoro è donna, noi donne siamo in prima fila nel combattere la pandemia, nel lavoro, nella famiglia nella società. Il nostro impegno è fondamentale e vogliamo lanciare un messaggio di speranza e cambiamento”

domenica, 7 marzo 2021, 22:41

La Birindelli Auto dopo il successo del progetto “4 MINI per 4 Ristoranti” ha indetto il seguente bando, rivolto a supportare non solo i ristoratori colpiti dalle restrizioni in vigore, ma aperto anche ad altre categorie