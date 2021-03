Un mondo più verde con Ctt Nord

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 10 marzo 2021, 11:05

E’ l’invito che il Consorzio 1 Toscana Nord rivolge anche quest’anno alle ragazze e ai ragazzi delle scuole con un progetto di educazione ambientale, che chiama a raccolta tutte le classi delle medie e delle superiori del comprensorio

martedì, 9 marzo 2021, 17:15

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento del direttore di Confindustria Toscana Nord, Marcello Gozzi sul depuratore di Veneri

martedì, 9 marzo 2021, 13:02

Successo dell'incontro che si tenuto via web, lunedì 8 marzo in occasione della festa della donna, organizzato congiuntamente dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine degli Avvocati e dal Soroptimist International Club di Lucca

martedì, 9 marzo 2021, 11:12

I risultati del progetto europeo TRIPLO (TRasporti e collegamenti Innovativi tra Porti e piattaforme Logistiche) di cui è capofila la provincia di Lucca, affiancata da altri soggetti partner, potranno essere utilizzati dalla Regione Toscana quale riferimento essenziale per progetti di intervento sulla riduzione dell'inquinamento acustico e di mitigazione ambientale

lunedì, 8 marzo 2021, 14:47

Slitta al 30 giugno il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali 2021 Siae per la musica d’ambiente. Slittamento che non vale però per le attività di vendita di alimentari (sia piccola che grande distribuzione) per i quali il termine è il 30 aprile

lunedì, 8 marzo 2021, 13:22

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale – n. 15, del 23 febbraio 2021 è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo della Guardia di Finanza