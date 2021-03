Economia e lavoro



Un’app selfie cinese versa denaro in bitcoin e potrebbe acquistarne di più

lunedì, 15 marzo 2021, 20:48

Prima di tutto, vediamo cos'è il bitcoin. Questa criptovaluta, molto erroneamente descritta come una ‘moneta’ virtuale, è un tipo di denaro totalmente virtuale. Essa può venire usata per effettuare acquisti online, per la compravendita di oggi, e persino per essere investita in borsa. Negli ultimi anni, molti Paesi hanno preso seriamente in carico la questione Bitcoin, ma in molti altri, questa criptovaluta è stata bandita, per via di numerose motivazioni che non staremo a spiegare in questo articolo.

Ecco chi ha già iniziato ad investire sui BTC

Nell'ottobre del 2020, per esempio, Paypal ha sorpreso tutti, annunciando al pubblico che sarebbe stato disponibile pagare ed essere pagati utilizzando questa criptovaluta.

Tesla ha fatto girare la testa all’intero mercato il mese scorso quando ha rivelato di aver investito molto in bitcoin. Ora anche un'azienda cinese sta saltando sul carro delle criptovalute.

Meitu, una società tecnologica nota per una popolare app di fotoritocco, ha dichiarato domenica di aver acquistato circa $ 40 milioni di criptovaluta. Ciò include circa $ 18 milioni di bitcoin e oltre $ 22 milioni di etherium.

"Le criptovalute hanno ampi margini per l'apprezzamento del valore", ha detto la società in un deposito alla borsa di Hong Kong.

Meitu ha aggiunto che l'acquisto delle criptovalute aiuta l'azienda a diversificare le proprie disponibilità liquide e ha affermato di aver dimostrato che l'azienda vuole "abbracciare l'evoluzione tecnologica e quindi preparare la sua incursione nel settore blockchain". Ha aggiunto che il consiglio di amministrazione dell'azienda ha approvato l'acquisto di criptovaluta per un valore fino a $ 100 milioni.

Entrambe le valute sono aumentate all'inizio di lunedì, ma hanno presto invertito i guadagni.

Il bitcoin è sceso del 2,4% per essere scambiato a $ 49,560 per moneta. Ethereum è sceso dello 0,3% a $ 1.676. Le azioni di Meitu, nel frattempo, erano volatili a Hong Kong. È salito fino al 14%, ma ha chiuso in ribasso di oltre il 6%, poiché le azioni tecnologiche sono state vendute.

Meitu, che significa "belle immagini" in cinese, crea app per il miglioramento delle immagini dei selfie che consentono agli utenti di far sembrare i loro occhi più ampi, la pelle più chiara e il viso più magro. Ha quasi 300 milioni di utenti attivi mensilmente, secondo il suo rapporto finanziario più recente.

I prezzi delle criptovalute sono aumentati negli ultimi mesi, beneficiando di un dollaro USA più debole e delle aspettative che un periodo prolungato di tassi di interesse super bassi creerebbe inflazione.Se sei incerto se iniziare o meno ad investire, qua troverai delle Bitcoin profit recensioni.



Le criptovalute hanno anche ricevuto la convalida da grandi nomi in Corporate America.

Bitcoin ha recentemente visto il suo valore di mercato superare $ 1 trilione, in gran parte grazie a Tesla, che il mese scorso ha dichiarato di aver acquistato $ 1,5 miliardi di bitcoin. La casa automobilistica di Elon Musk ha anche affermato che stava cercando di consentire ai consumatori di utilizzare bitcoin per acquistare le sue auto e SUV.

I giganti dei pagamenti Square (SQ) e PayPal (PYPL) hanno recentemente iniziato a consentire ai clienti di scambiare bitcoin. Anche i colossi dell'elaborazione delle carte di credito Visa (V) e Mastercard (MA) stanno adottando le criptovalute. Ma ci sono dei rischi.

Bitcoin si è leggermente ritirato dal suo picco di febbraio, con un valore di mercato attuale di circa $ 930 miliardi, secondo Coinbase.

Ecco chi è la nuova arrivata negli investimenti sui Bitcoin

Meitu ha riconosciuto nella sua presentazione aziendale domenica che i prezzi delle criptovalute "in generale" sono "altamente volatili", portandola a concentrarsi solo sui due leader di mercato.

Come si può leggere su https://www.wallstreetitalia.com/ , il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, nel frattempo, ha espresso preoccupazione il mese scorso per le fluttuazioni selvagge dei prezzi di bitcoin. Il bitcoin è sceso del 15% nelle ultime due settimane, ma è ancora aumentato di oltre il 70% dall'inizio di quest'anno.

"È un asset davvero speculativo, e ritengo che ognuno di voi che voglia investire in questa criptovaluta dovrebbe stare sempre all’erta. Può essere estremamente volatile, e sono davvero preoccupato delle potenziali perdite che gli investitori potrebbero subire", ha detto Yellen in una conferenza a New York.