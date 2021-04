Economia e lavoro



Affermazione di tre studenti del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca al Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Massa”

lunedì, 12 aprile 2021, 19:00

Tre studenti del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca portano a casa tre secondi premi dopo aver partecipato alla decima edizione del prestigioso Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Massa” indetto dall’Associazione Musicale Diapason in collaborazione con la Provincia di Massa-Carrara. “L'obiettivo della manifestazione è quello di incoraggiare i giovani talenti della musica ad esibirsi e crescere professionalmente nonostante le difficoltà determinate da questo periodo di forte crisi del settore della musica dal vivo.”

I ragazzi sono Niccolò Corsaro (classe V, strumento viola) che ha conseguito il 2° premio con punti 90/100 categoria archi, Chiara Ramello (classe V, strumento canto), 2° premio con punti 90/100 categoria canto, e Samuele Ceragioli (classe IV, strumento tromba) 2° premio con punti 93/100 categoria fiati.

Viste le limitazioni a causa della pandemia, il concorso si è svoltodall'8 febbraio all'8 marzo 2021 esclusivamente online.

“L’entusiasmo dei nostri ragazzi – sostiene la dirigente del “Passaglia” – non si ferma neppure di fronte alla pandemia: la loro voglia di esprimersi artisticamente e di costruire il proprio futuro è più forte delle limitazioni cui sono sottoposti in una situazione del genere in un’età così delicata.”