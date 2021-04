Aggiornamento rete di associazioni per l'effettuazione del vaccino anti COVID-19

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 2 aprile 2021, 17:51

La conclusione del presidente regionale di Confesercenti. “Quella della Toscana è, quindi, una decisione sbagliata. Per la tutela delle imprese o la Regione ritira l’atto o lo modifica in maniera sostanziale, oppure emergerà il tema del danno procurato da questo assurdo ed immotivato provvedimento”

venerdì, 2 aprile 2021, 17:39

"Si tratta di una cartiera storica che ha attraversato vicende giudiziarie abbastanza complesse. Il delegato della Uilcom Uil è Giulio Grillo. La Fistel Cisl ha preso una Rsu ed una Rls con il 39 per cento dei consensi, la Uilcom Uil una RSU a con il 30 per cento, la...

venerdì, 2 aprile 2021, 17:37

Altre uova di Pasqua sono state donate alla struttura di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca da Paolo Ricci e dal circolo di Capannori

venerdì, 2 aprile 2021, 15:37

Commercio, la Regione dispone la chiusura delle attività per Pasqua e Pasquetta. Stefano Nicoli (Filcams Cgil Toscana): "Apprezziamo la scelta che risponde a una richiesta dei sindacati, ora si chiuda anche per 25 aprile e Primo maggio. Fare la spesa non è una buona scusa per uscire"

giovedì, 1 aprile 2021, 18:46

Il monitoraggio della gestione Inps Cig-Covid al 31.3.2021 conferma il mantenimento del livello di avanzamento sulle autorizzazioni delle domande di Cassa integrazione (CIG) alle aziende e sulle successive erogazioni dirette dell'Istituto ai lavoratori, con autorizzazioni al 98,2 per cento delle domande pervenute e pagamenti diretti a oltre il 99,4 per...

giovedì, 1 aprile 2021, 17:02

La Toscana a due velocità non può reggere. Una costa che si dibatte tra mille problematiche e una parte interna che viaggia ad alti ritmi, ci consegnano una regione zoppa, incapace di decollare rischiando uno stallo tale da penalizzare tutte le province