Cna: "Riprendere subito il mercato dell’antiquariato"

sabato, 10 aprile 2021, 12:55

Lavori sul Rio Leccio, ci siamo. E’ stata avviata, infatti, la gara di appalto che il Consorzio 1 Toscana Nord eseguirà per individuare la ditta chiamata ad eseguire l’importante opera, molto attesa dai cittadini e finanziata dalla Regione Toscana con ben tre milioni di euro

sabato, 10 aprile 2021, 11:51

Da lunedì con il ritorno in zona arancione della Toscana, ad eccezione delle aree per le quali la Regione ha mantenuto le restrizioni massime, riparte tutto il commercio sia in sede fissa che nei mercati; per bar e ristoranti, invece, rimane la possibilità solo di effettuare la vendita per asporto...

venerdì, 9 aprile 2021, 13:07

Secondo appuntamento con i webinar organizzati da Lucense, ente gestore del distretto tecnologico cartario INNOPAPER, sul tema dell'Industria 4.0 per aiutare le piccole e medie imprese a comprendere le opportunità e i vantaggi della "quarta rivoluzione industriale"

venerdì, 9 aprile 2021, 12:40

FAI-Cisl Toscana Nord è al fianco dei lavoratori del comparto agricolo. Interviente Amedeo Sabato, segretario regionale FAI CISL Toscana e responsabile per le province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia

venerdì, 9 aprile 2021, 10:30

La Cia Toscana Nord ha chiesto lo stato di calamità per il comparto agricolo a causa dell'ondata di freddo che ha colpito anche l'area di sua competenza, mettendo a serio rischio il raccolto 2021 di soprattutto per i frutteti ed anche per viti e ortaggi

venerdì, 9 aprile 2021, 10:07

