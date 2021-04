Cna: "Sospendere la normativa per i NCC"

Altri articoli in Economia e lavoro

giovedì, 1 aprile 2021, 18:46

Il monitoraggio della gestione Inps Cig-Covid al 31.3.2021 conferma il mantenimento del livello di avanzamento sulle autorizzazioni delle domande di Cassa integrazione (CIG) alle aziende e sulle successive erogazioni dirette dell'Istituto ai lavoratori, con autorizzazioni al 98,2 per cento delle domande pervenute e pagamenti diretti a oltre il 99,4 per...

giovedì, 1 aprile 2021, 17:02

La Toscana a due velocità non può reggere. Una costa che si dibatte tra mille problematiche e una parte interna che viaggia ad alti ritmi, ci consegnano una regione zoppa, incapace di decollare rischiando uno stallo tale da penalizzare tutte le province

giovedì, 1 aprile 2021, 10:31

Quindici anni di soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio provinciale, organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, tra le iniziative di solidarietà orientate al mondo dei giovani, assieme alla Provincia di Lucca

giovedì, 1 aprile 2021, 08:50

Pasqua di solidarietà per tante famiglie della lucchesia che nelle prossime ore riceveranno 50 chili (per nucleo) di prodotti agricoli Made in Italy. Coldiretti scende nuovamente in campo a sostegno di chi ha più bisogno nel momento più difficile

giovedì, 1 aprile 2021, 08:26

Chissà cosa accadrebbe se l'anima del fiore s'intrecciasse con elementi diversi da lui... A dare una risposta ci ha pensato Gabriele Bonin quando nel 2013 ha aperto l'originalissima boutique Floruit di Lucca

mercoledì, 31 marzo 2021, 16:52

In vista del decreto di prossima emanazione la Cna e le altre associazioni di rappresentanza si mobilitano a sostegno del settore benessere, promuovendo una petizione affinché la riapertura delle imprese in zona rossa possa arrestare il dilagare dell’abusivismo