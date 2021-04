Economia e lavoro



Donazione di computer al liceo Vallisneri

venerdì, 30 aprile 2021, 20:05

Stamattina le associazioni Hacking Labs APS e Miniere Urbane APS in collaborazione con il Comune di Lucca hanno consegnano 10 notebook, 16 pc desktop, 23 monitor all'Istituto Comprensivo Lucca Centro e 8 access point al Liceo Vallisneri.



Questo materiale informatico ricondizionato di elevato valore, proviene da una nota azienda del settore cartario della piana, sensibile alle politiche ambientali per il riuso funzionale dell'elettronica dismessa.



L'assessora Ilaria Vietina, presente alla consegna, ringrazia l'azienda donatrice e le associazioni per l'importante contributo informatico consegnato.



Da Marzo 2020 dal primo periodo Covid il Comune di Lucca ha intrapreso una collaborazione costruttiva con le due associazioni per aiutare le scuole e la didattica a distanza.



Il Presidente di Miniere Urbane Davide Bernardi auspica che questa donazione incentivi le aziende del territorio a donare i loro componenti elettronici che vogliono dismettere.



Le associazioni hanno in programma di consegnare prossimamente altri dispositivi alle scuole dei comuni di Pescaglia e Porcari.