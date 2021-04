Economia e lavoro



Edilizia sostenibile, incentivi, normative e opportunità: Lucense organizza un nuovo Webinar

martedì, 27 aprile 2021, 16:45

Un nuovo webinar per offrire strumenti ed elementi di formazione al territorio e, in particolare, alla pubblica amministrazione, sul tema, sempre più strategico, dell'edilizia sostenibile.

Torna Lucense e torna con la propria attività di formazione per professionisti ed enti locali: l'appuntamento è per giovedì 29 aprile alle 15 con "Come incentivare l'edilizia sostenibile. Strumenti operativi per l'applicazione di incentivi economici e urbanistici".

Destinatari dell'attività formativa sono i Comuni della Provincia di Lucca, le imprese e i professionisti del settore dell'edilizia. L'appuntamento, a partecipazione gratuita, è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, insieme con la piattaforma Abitare Mediterraneo e ad alcuni partner del Laboratorio del Costruire Sostenibile.

Il webinar, che vede la partecipazione anche della Regione Toscana, si inserisce nell'ambito delle attività sviluppate da Lucense attraverso la piattaforma Abitare Mediterraneo che promuove l'innovazione e la diffusione di nuove competenze nell'intera filiera edile. Oltre che sul tema degli incentivi per l'edilizia sostenibile, l'iniziativa dedicherà ampio spazio al regolamento oneri per l'edilizia sostenibile, un tema di grande attualità che interessa da vicino gli enti locali che si sono dotati o si doteranno di una propria regolamentazione sull'argomento. L'argomento sarà focalizzato nell'ambito di una tavola rotonda finalizzata ad avviare una riflessione con gli Enti, rivolta ai tecnici ed ai professionisti, su problematiche e soluzioni per incentivare l'edilizia sostenibile. Alla tavola rotonda interverranno i Comuni di Lucca, Capannori, Seravezza, Pietrasanta, Borgo a Mozzano, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli e Camaiore; questi ultimi capofila delle relative Unioni Territoriali.

Oltre all'assessore regionale Stefano Baccelli, parteciperanno al webinar Daniele Menichini (federazione degli Ordini Architetti PPC della Toscana) e Patrizia Stranieri, presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Lucca, Marco Carletti, direzione urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana, Egidio Raimondi, Studio E.R.G.O. di Firenze, e Alessandro Panichi, Studio Associato Panichi di Livorno. Le conclusioni saranno affidate a Serena Mammini, assessora urbanistica ed edilizia privata del Comune di Lucca.

Il webinar è accreditato dal Collegio dei Geometri (1 CFP) e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca (3 CFP). Per accreditarsi, gli ingegneri dovranno iscriversi attraverso il portale dell'Ordine lucchese. Gli altri partecipanti possono inscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwOdjm3hf4mxNE972dFRRP8fChidhxVnvW0tf31tZFt66vw/viewform

Per eventuali ulteriori informazioni: 0583.493616; fad@lucense.it; www.lucense.it.