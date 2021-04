Economia e lavoro



Formare per crescere, parola di Teseo

venerdì, 30 aprile 2021, 12:04

Formare per crescere. Non un semplice slogan, ma un dato di fatto. Lo dimostra il team dell'agenzia formativa Teseo, con sede a Capezzano Pianore e operativa su tutto il territorio nazionale grazie alle competenze dei dirigenti, dei docenti e dei tutor che ne fanno parte.

Passione, grinta e tanta cultura: queste le parole d'ordine dei soci fondatori Sonia Ceramicola e Piero Davini, che alla fine degli anni '90 hanno consacrato il sogno di poter contribuire al futuro dei giovani, ma non solo. Infatti, oltre all'attività di centro di cultura finanziaria indipendente si impegnano nella formazione professionale di banche, assicurazioni e reti di consulenza finanziaria.

Teseo nel 2002 ottiene la certificazione di qualità Uni En Iso 9001 e si qualifica a tutti gli effetti come agenzia formativa, da quel momento diventa leader nel settore riuscendo a farsi spazio con le oltre 200 concorrenti in Toscana. Il merito va dato all'impegno con cui quotidianamente lo staff lavora in maniera meticolosa e con l'obiettivo di riuscire a coprire le esigenze di più persone possibili.

Con il supporto di un'efficiente segreteria generale, didattica e organizzativa gestita da Sara Catenacci, Margherita Mondello e Chiara Tornillo, i corsi spaziano dalla formazione obbligatoria in ambito di sicurezza sul lavoro, a quelli per il conseguimento di una qualifica professionale, sia per giovani minorenni sia per adulti disoccupati. Tra i settori prevalenti di riferimento ci sono l'impiantistica e il marketing, tutto organizzato nel minimo dettaglio. Sempre all'avanguardia e sempre un passo avanti rispetto alle richieste del mercato: a breve, infatti, partirà la seconda edizione di un corso per ottenere la qualifica di assistente odontoiatrico, riconosciuto dalla Regione Toscana e volto ad agevolare l'accesso nel settore.

Con un curriculum colmo di esperienza e competenza i professionisti Adele Gambassi e Claudio Paoli si occupano di gestire al meglio le lezioni, collaborando con tecnici esperti e professori universitari da Firenze a Padova.

"Siamo un ente formatore accreditato presso la Regione Toscana, gestiamo corsi anche a seguito di bandi europei di cui siamo risultati vincitori e promuoviamo iniziative che vogliono essere di stimolo ad un apprendimento continuo - spiega Piero Davini - Orgogliosi del nostro lavoro soprattutto perché vediamo un'elevata ricaduta occupazionale e grande riscontro per tutte le persone che si sono affidate a Teseo".

Non si sono mai fermati, nemmeno all'inizio della pandemia: con il mondo bloccato loro si sono rimboccati le maniche e dopo una settimana di riunioni sono riusciti a far ripartire tutti i corsi in programma attraverso le modalità a distanza presediate da Barbara Del Tozzotto, fino alla riorganizzazione delle aule in sede con tutti i dispositivi di sicurezza necessari. Molto più di un'agenzia formativa: è una famiglia nella quale nessuno resta indietro.

Tutti sono importanti e ancor di più lo sono gli studenti che decidono di approcciarsi a loro: "La cosa più importante per noi è l'utilità dei nostri corsi formativi - concludono i soci - Teniamo molto al fatto che chi decide di affidarci il suo futuro poi possa avere la possibilità di realizzare i sogni nel cassetto". Dunque se una cosa abbiamo imparato ascoltando la storia dell'agenzia è che mettersi in gioco, credere nei propri progetti e non mollare mai è l'unico modo per contribuire alla crescita di se stessi.

Teseo s.r.l. Via delle bocchette angolo via Fabbri 55041 Camaiore (LU) Tel. +39.0584338275-+39.0584338254 fax+39.0584.1811011

www.teseogroup.eu

per informazioni: segreteria@teseofor.it