Foto storiche della costruzione del “Campo di Marte” nel padiglione B della struttura

venerdì, 30 aprile 2021, 10:47

Il terminale POS è uno strumento di pagamento ormai obbligatorio anche in Italia, molto diffuso già da alcuni anni e apprezzato da tutti i cittadini che preferiscono il pagamento tramite carta di credito o debito

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:35

L’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca organizzerà anche quest’anno, per conto del Ministero dell’Istruzione, le finali del Premio Scuola Digitale per le Provincie di Lucca e Prato, per le Scuole del Primo e Secondo Ciclo di istruzione

mercoledì, 21 aprile 2021, 19:08

Cantiere aperto all'Hotel Napoleon a Lucca per il restyling completo della storica struttura alberghiera. Si tratta di uno dei primi cantieri aperti grazie ai bonus per l'edilizia che rappresentano il vero strumento di ripartenza non solo per il settore ma per l'intero sistema economico del nostro paese e di conseguenza...

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:57

Le parole del responsabile Fiepet Toscana Nord, il sindacato dei pubblici esercizi di Confesercenti, Adriano Rapaioli interpretano tutta la frustrazione di tanti barristi e ristoratori che vedono ancora rimandare il ritorno alla normalità

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:45

Torna con un evento online venerdì 23 aprile alle ore 11.00 l'appuntamento annuale della Camera di Commercio di Lucca dedicato all'analisi dell'andamento del credito erogato a imprese e famiglie e ai trend emergenti in provincia di Lucca nell'anno appena trascorso

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:14

Il bando della Regione Toscana per l’artigianato artistico tradizionale è al centro della video conferenza che la Cna terrà venerdì 23 aprile dalle ore 18 alle ore 19.30