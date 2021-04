Economia e lavoro



Lucca: altre uova di Pasqua donate alla Pediatria del “San Luca”

venerdì, 2 aprile 2021, 17:37

Altre uova di Pasqua sono state donate alla struttura di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca da Paolo Ricci e dal circolo di Capannori. La consegna è avvenuta oggi (2 aprile) nella hall del “San Luca” alla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, al medico della stessa struttura Simona Tognetti e alla coordinatrice infermieristica Paola Gianni. Presente anche il medico della direzione sanitaria di presidio Alba Bianchi.

Il personale Asl ha espresso un sincero ringraziamento per questa nuova donazione, che sarà sicuramente molto gradita da parte dei bambini presenti in Pediatria per ricovero o per esami e visite.