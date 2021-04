Progetto “STEp-IN-UP”: proroga scadenza bando

Altri articoli in Economia e lavoro

mercoledì, 14 aprile 2021, 08:57

Confagricoltura esprime soddisfazione per l’emanazione, da parte INPS, delle istruzioni operative per accedere all’esonero straordinario dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020

martedì, 13 aprile 2021, 16:45

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell'(H)Open Week dal 19 al 25 aprile

lunedì, 12 aprile 2021, 19:00

Tre studenti del Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca portano a casa tre secondi premi dopo aver partecipato alla decima edizione del prestigioso Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “Città di Massa” indetto dall’Associazione Musicale Diapason in collaborazione con la Provincia di Massa-Carrara

lunedì, 12 aprile 2021, 18:50

Apertura di Globo a Sant'Anna: colti gli obbiettivi della rigenerazione di un sito commerciale e della tutela del lavoro. L'amministrazione comunale ha preso parte, giovedì 8 aprile, all'inaugurazione del nuovo punto vendita di viale Puccini

lunedì, 12 aprile 2021, 18:15

Sabrina Mattei, presidente di Cna Lucca Artistico e Tradizionale, commenta la delibera approvata dalla Regione che offre la possibilità alle imprese in difficoltà di partecipare ad una serie di bandi

lunedì, 12 aprile 2021, 18:15

Confesercenti Toscana Nord, con il proprio sindacato di categoria Anva, torna a chiedere rispetto e soprattutto considerazione nei confronti dei fieristi ancora senza alcuna prospettiva di riapertura