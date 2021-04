Tutti chiusi il 26 aprile in segno di solidarietà ai ristoratori che non hanno tavolini all'aperto

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 30 aprile 2021, 10:47

Il terminale POS è uno strumento di pagamento ormai obbligatorio anche in Italia, molto diffuso già da alcuni anni e apprezzato da tutti i cittadini che preferiscono il pagamento tramite carta di credito o debito

giovedì, 22 aprile 2021, 17:12

Questa la nuova misura dell'amministrazione Tambellini, presentata stamani nella riunione del tavolo bipartisan sull'emergenza sanitaria, economica e sociale legata alla pandemia

giovedì, 22 aprile 2021, 14:32

Stop alle pratiche commerciali sleali (aste al doppio ribasso) che strangolano gli agricoltori con prezzi al di sotto dei costi di produzione: ora una legge, fortemente sollecitata da Coldiretti, renderà equa la distribuzione del valore lungo la filiera

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:35

L’IIS Carrara-Nottolini-Busdraghi di Lucca organizzerà anche quest’anno, per conto del Ministero dell’Istruzione, le finali del Premio Scuola Digitale per le Provincie di Lucca e Prato, per le Scuole del Primo e Secondo Ciclo di istruzione

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:25

Oltre 15 foto storiche dell’ex ospedale Campo di Marte, risalenti ad un periodo che parte dagli anni 30 e arriva alla fine degli anni 80. Sono state posizionate in questi giorni nel corridoio centrale del padiglione B dell’attuale Cittadella della Salute e all'ingresso del padiglione A

mercoledì, 21 aprile 2021, 19:08

Cantiere aperto all'Hotel Napoleon a Lucca per il restyling completo della storica struttura alberghiera. Si tratta di uno dei primi cantieri aperti grazie ai bonus per l'edilizia che rappresentano il vero strumento di ripartenza non solo per il settore ma per l'intero sistema economico del nostro paese e di conseguenza...