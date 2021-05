Artigianato, ecco l’itinerario del gusto a Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 28 maggio 2021, 12:48

Nessun pagamento del canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid

venerdì, 28 maggio 2021, 12:25

Creatrice del marchio Borgo Solaio con cui realizza modelli di borse ispirate alla tradizione e alla moda italiana, già componente della presidenza provinciale della Cna, docente alla Mita Academy, Mattei è anche componente del consiglio direttivo dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte a Firenze

venerdì, 28 maggio 2021, 10:56

Con la riunione del consiglio generale di Confindustria Toscana Nord, si è conclusa ieri sera la prima fase della procedura statutaria di rinnovo della squadra di presidenza

giovedì, 27 maggio 2021, 12:58

Soddisfazione per i risultati e le innovazioni legate al raggiungimento di obiettivi strategici di cui beneficerà tutta la comunità del comprensorio

giovedì, 27 maggio 2021, 12:45

Torna Lucca Art Fair in versione digitale. In collaborazione con T.O.E. Art Market, nuova piattaforma per il mercato dell'arteLucca Art Fair (www.luccaartfair.com) non si ferma e torna in versione esclusivamente digitale

giovedì, 27 maggio 2021, 12:35

Delusione per la proroga al 31 ottobre. C’è grave sconforto fra gli operatori ambulanti per la proroga del rilascio delle nuove concessioni al 31 ottobre