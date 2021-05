Economia e lavoro



Camera di commercio: esaurite le risorse disponibili dei contributi a fondo perduto

martedì, 25 maggio 2021, 16:12

di francesca sargenti

Esauriti dopo una sola ora dall'apertura del portale per l'invio delle domande i 250.000 euro stanziati dalla Camera di Commercio di Lucca a sostegno delle imprese della provincia di Lucca che effettuano investimenti nell'ambito della digitalizzazione e della sostenibilità.

In una sola ora sono pervenute sul portale on line messo a disposizione dall'ente camerale 102 richieste da parte delle imprese del territorio per il finanziamento di investimenti in tecnologie 4.0, formazione e consulenze ad esse collegate e sostenibilità ambientale, con una richiesta media di contributo pari a circa € 8.000,00 per ciascuna domanda.

La risposta da parte delle imprese conferma il successo del bando e la corretta direzione della linea della Camera di Commercio di Lucca nell'affiancare e supportare le imprese in questo difficile periodo congiunturale con l'obiettivo di stimolo e sostegno alla ripresa dell'economia provinciale.

Ora si passa alla fase dei controlli da parte degli uffici camerali per verificare che le domande presentate possiedano tutti i requisiti previsti dal bando.