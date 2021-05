Consegnati numerosi strumenti informatici alle scuole di Lucca

Altri articoli in Economia e lavoro

martedì, 4 maggio 2021, 15:47

Ben oltre 5 mila imprese lucchesi hanno aderito al Cassetto digitale dell'imprenditore, uno strumento gratuito per avere sempre a disposizione le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa: visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche e molte altre informazioni a portata di touch

lunedì, 3 maggio 2021, 14:45

L’assemblea elettiva lo ha nominato il 29 aprile in una riunione convocata in remoto per il rispetto delle normative anticovid. Prende il posto di Esmeralda Giampaoli che ha salutato il nuovo presidente e la nuova presidenza formulando i migliori auguri di buon lavoro

sabato, 1 maggio 2021, 19:25

Con i prezzi al ribasso l'investimento sul mattone oggi sembra essere la scelta giusta. Lo dimostrano i dati in aumento di chi acquista, lo dimostra il trend positivo del mercato immobiliare

sabato, 1 maggio 2021, 19:09

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Roberto Di Stefano segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri in occasione della festa del 1 Maggio

sabato, 1 maggio 2021, 10:47

L’assemblea degli azionisti di Gesam Reti Spa che si è tenuta il 30 aprile ha approvato il bilancio di esercizio 2020. L’anno si è chiuso con un utile netto di € 2.604.057,00 con un margine operativo lordo di 7,8 milioni di euro e un risultato operativo di circa 4,2 milioni...

venerdì, 30 aprile 2021, 20:05

Stamattina le associazioni Hacking Labs APS e Miniere Urbane APS in collaborazione con il Comune di Lucca hanno consegnano 10 notebook, 16 pc desktop, 23 monitor all'Istituto Comprensivo Lucca Centro e 8 access point al Liceo Vallisneri