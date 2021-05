Fondazione Ragghianti: nuovo bando per borse di studio

Altri articoli in Economia e lavoro

venerdì, 7 maggio 2021, 10:58

Il vino si fa con l'uva e non con l'acqua. Togliere l'alcol dal vino ed aggiungere acqua è l'ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto attacco con la proposta di introdurre etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo. Oltre 1500 aziende lucchesi pronte a ribellarsi

venerdì, 7 maggio 2021, 10:54

Partenza a breve per nuovi lavori del Consorzio in Valfreddana a Torre: un intervento da 450.000 euro (135.000 cofinanziati dall’Ente consortile) per la sistemazione del Rio del Fondo di Metaccio e del Solco Buricchio

giovedì, 6 maggio 2021, 22:04

L'effetto-settore continua a farsi sentire con forza a Lucca, Pistoia e Prato anche nel 1° trimestre 2021: come nell'entità della crisi innescata dalla pandemia, così anche nell'andamento della ripresa, le prestazioni della produzione industriale manifatturiera sono nettamente diversificate in funzione dei settori prevalenti

giovedì, 6 maggio 2021, 17:19

"Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il nuovo regolamento taxi/Ncc ma è mancato il confronto con le categorie interessate. Siamo costretti a impugnare al Tar Toscana". Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente del sistema trasporti nazionale Francesco Artusa e il responsabile per la provincia di Lucca Antonello...

giovedì, 6 maggio 2021, 16:28

Nel 2020 Geal, la società partecipata dal Comune di Lucca e da Acea S.p.A. che gestisce il servizio idrico nel territorio lucchese, ha superato il tetto degli 8 milioni di euro di investimenti, metà dei quali dedicati all'estensione della rete fognaria, il livello più alto della sua storia pari a...

giovedì, 6 maggio 2021, 13:57

Gli stilisti Patrizia Ricci, Luca Piattelli, Nicola Barbato insieme per "L'urlo dell'artista". Ogni giorno sentiamo ripetere le giuste grida di dolore di settori come quelli della moda e dell'arte, penalizzati oltremisura da questa pandemia e dalle disposizioni sanitarie