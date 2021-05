Economia e lavoro



Il grande cuore delle aziende di Lucca ancora a sostegno della Croce Rossa

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:41

Primavera all'insegna della solidarietà per la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca. Proseguono infatti donazioni e sconti da parte delle attività del territorio che, soprattutto in questo anno di emergenza, hanno sempre dimostrato all'Associazione grande affetto e sostegno.



Accanto ai volontari della Croce Rossa la Carrozzeria Mediavalle di Diecimo e una "vecchia amica", l'Ortopedia Filippi , ancora una volta impegnata a sostenere le attività dell'associazione.

"Siamo molto felici di ricevere così tanto affetto e agevolazioni da parte delle aziende della nostra città - commenta il vicepresidente Giuseppe Lembo - Grazie alla Carrozzeria Mediavalle di Diecimo, che ha donato al comitato 2.500 euro di 'bonus' per la riparazione dei nostri mezzi, i volontari avranno il 20 per cento di sconto sui lavori e un lavaggio degli interni gratuito. Un grazie speciale anche all'Ortopedia Filippi che lo scorso anno ci ha dato una grande mano durante i primi mesi di emergenza: oltre alle donazioni bimestrali, i nostri volontari e le loro famiglie potranno ricevere sconti sugli acquisti".